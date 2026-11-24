VENEZIA (ITALPRESS) – “Il 25 novembre ci ricorda che la violenza contro le donne non è un’emergenza che possiamo affrontare soltanto in occasione di una ricorrenza, ma una responsabilità collettiva che richiede impegno ogni giorno. In Veneto abbiamo costruito una rete importante grazie al lavoro delle Forze dell’Ordine, dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio, degli enti locali, dei servizi sociali e di tutte le realtà del territorio. Una rete fatta di professionalità e persone che rappresentano quotidianamente un presidio fondamentale di ascolto, protezione e rinascita per migliaia di donne. A tutte loro va il mio ringraziamento”. Così il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

“Il percorso intrapreso è significativo – aggiunge il Presidente-, ma la strada da fare è ancora lunga. Il fenomeno è in evoluzione e i dati ci dicono che non basta offrire protezione nell’immediato: dobbiamo accompagnare le donne anche nel delicato passaggio verso una piena autonomia. Tra le difficoltà che emergono con maggiore evidenza ci sono quelle abitative e lavorative. Trovare una casa a un prezzo accessibile, ricostruire la propria indipendenza economica, conciliare gli orari di lavoro con la cura dei figli sono ostacoli concreti che possono rendere molto difficile lasciarsi definitivamente alle spalle una situazione di violenza”.

Nel 2025 i Centri antiviolenza del Veneto hanno seguito 4.295 donne in un percorso di uscita dalla violenza, con un aumento del 13,6% rispetto all’anno precedente. Sono state 251 le donne accolte nelle Case rifugio, insieme a 275 figli (238 donne e 249 figli nel 2024). Il numero di percorsi avviati nell’anno è il più alto dal 2019. Tra le donne in percorso nel 2025, 1.293 avevano cittadinanza straniera (30,1%) e 2.901 avevano figli (67,5%). Sono 163 le donne uscite dalle Case rifugio durante l’anno, il 32,8% delle quali per conclusione del percorso di uscita dalla violenza e il 2,8% per conclusione dell’ospitalità; il 12,8% ha fatto ritorno dal maltrattante. La destinazione prevalente è l’autonomia abitativa presso abitazioni proprie o di familiari, parenti o amici (46,7%) o presso abitazioni messe a disposizione dal CAV o dalla rete territoriale (18,2%). Il 32,8% ha avuto bisogno di un’altra struttura residenziale. Nel 2025 i Centri antiviolenza del Veneto hanno gestito 6.386 contatti, nel 33,3% dei casi da parte di donne che si sono rivolte al Centro per la prima volta. Nel complesso le donne che hanno contattato il Centro sono state 4.577, il 3,9% in meno rispetto al 2024, con un tasso di 20,7 ogni 10.000 donne dai 14 anni in su. Nel 2026 la rete regionale si è ulteriormente rafforzata e comprende 25 Centri antiviolenza, 39 sportelli territoriali, di cui 4 attivati presso sedi universitarie, 43 Case rifugio e 10 Centri per uomini autori di violenza (CUAV). Una presenza capillare che testimonia l’importanza della collaborazione tra istituzioni, Forze dell’Ordine e soggetti del territorio.

“Come Regione – prosegue Stefani – vogliamo rafforzare questo sistema e fare in modo che nessuna donna si trovi sola proprio nel momento in cui prova a ricominciare. Per il 2026 abbiamo programmato oltre 10,6 milioni di euro, tra risorse regionali e statali, destinati al sostegno dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, ma anche a progetti di autonomia sociale, abitativa e lavorativa, alla formazione degli operatori e alla prevenzione. È un investimento che guarda non soltanto alla protezione, ma alla possibilità di ricostruire una vita indipendente”. “Contrastare la violenza significa intervenire prima che si manifesti, educare al rispetto e alla parità, sostenere chi trova il coraggio di chiedere aiuto e costruire condizioni concrete perché possa ripartire. È una sfida che riguarda le istituzioni, le Forze dell’Ordine, la scuola, il mondo del lavoro, le famiglie e l’intera comunità. L’impegno deve essere quotidiano e condiviso. Il nostro obiettivo – conclude il Presidente – è non lasciare mai indietro nessuno e fare in modo che ogni donna possa scegliere liberamente il proprio futuro”.

– Foto Ipa Agency –

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