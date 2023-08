ROMA (ITALPRESS) – Terremoto nel Napoletano. Questa notte sei scosse sono state registrate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nell’area dei Campi Flegrei. La prima si è verificata intorno alle 2 di notte, poi altre cinque. La scossa di maggiore intensità è stata registrata alle 6.18 di stamattina con magnitudo 3.3 e una profondità di 2 chilometri. Attimi di paura tra la popolazione di Pozzuoli e degli altri comuni dell’area flegrea. In tanti sono stati svegliati nel cuore della notte e c’è anche chi è sceso in strada.

“In seguito all’evento sismico registrato questa mattina alle ore 6.09 – si legge in una nota della Protezione Civile – ai Campi Flegrei dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con magnitudo 3.1, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma non sono stati segnalati danni”.

Immagine Ingv – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

(ITALPRESS).

