SAN PIETROBURGO (RUSSIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri, in occasione della 29esima edizione del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, è stata presentata l’edizione russa del primo volume di “La governance della Cina sotto la guida di Xi Jinping”.

Circa 100 rappresentanti di media, think tank e autorità governative di Cina, Russia e altri Paesi hanno partecipato alla cerimonia di presentazione.

Durante l’evento, il presidente dell’agenzia di stampa Xinhua Fu Hua, il direttore generale della TASS Andrey Kondrashov e il console generale cinese a San Pietroburgo Luo Zhanhui hanno presentato insieme il nuovo libro.

I partecipanti all’evento hanno sottolineato che il volume è un’opera documentaria che offre una visione panoramica delle grandi pratiche e dei notevoli risultati ottenuti dalla governance cinese nella nuova era. Ricco di casi studio dettagliati, prospettive obiettive ed elaborazioni sistematiche, documenta in modo esaustivo l’arduo percorso della Cina nel superare le difficoltà e avanzare nella nuova era.

Secondo i partecipanti, l’edizione russa del libro dovrebbe servire da vivido riferimento autorevole per persone di ogni ambito in Russia che desiderano comprendere meglio come la Cina abbia raggiunto il proprio sviluppo e l’efficacia della propria governance, creando al contempo un solido ponte per approfondire gli scambi culturali tra Cina e Russia.

Curato dall’agenzia di stampa Xinhua e pubblicato dalla Xinhua Publishing House per la distribuzione globale, il primo volume di “La governance della Cina sotto la guida di Xi Jinping” è ora disponibile in cinese, inglese, arabo, russo e diverse altre lingue.

(ITALPRESS).