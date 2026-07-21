Russia, Zakharova “Le espulsioni sono una risposta alle azioni italiane”

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – “Non capisco: ‘senza alcuna giustificazione’ o ‘un atto di vendetta’? Anche se entrambe le affermazioni sono false. Si tratta di una misura in risposta alle azioni del governo italiano”. Così la portavoce del ministero degli Esteri russo, Marija Zakharova, ha replicato al post del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sull‘espulsione dell’addetto militare e di un suo assistente dall’ambasciata d’Italia a Mosca.

“Chissà se lo riferiscono anche a Meloni? Come se la cattiva Russia avesse rimandato a casa dei bravi diplomatici italiani, mentre l’Italia avesse espulso dei cattivi russi per validi motivi?”, ha proseguito Zakharova in un post su Telegram.

Nella giornata di ieri il titolare della Farnesina aveva reso nota la decisione di Mosca di espellere l’addetto militare dell’ambasciata italiana e un suo collaboratore. “La Federazione russa ha espulso, senza motivo, l’addetto militare italiano a Mosca con un suo collaboratore. Si tratta di un atto di plateale ritorsione per l’espulsione dall’Italia di due addetti militari russi, loro sì colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale”, aveva scritto Tajani su X.

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