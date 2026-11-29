ROMA (ITALPRESS) – Nove arresti, 1 fermo per rapina aggravata e 4 denunce è il bilancio di un maxi operazione dei carabinieri contro la microcriminalità e i gruppi giovanili violenti nel centro storico di Roma. I controlli hanno interessato il territorio nell’area del Municipio I – tra Largo Gaetano Agnesi, Via del Corso, Piazza Venezia e i rioni limitrofi – finalizzato al contrasto della microcriminalità diffusa, dei reati predatori e delle dinamiche legate ai gruppi giovanili violenti, spesso ricondotti al fenomeno dei cosiddetti “maranza”.

Particolare rilievo assume l’attività investigativa condotta dai Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia che ha portato, alle prime luci dell’alba in Piazza Benedetto Cairoli, all’arresto di un cittadino tunisino di 20 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di rapina aggravata in concorso.

L’indagine è scattata quando un turista statunitense di 28 anni si è presentato in caserma per denunciare di essere stato aggredito poco prima in Corso Vittorio Emanuele II, mentre rientrava in albergo insieme al padre e al fratello. Due giovani lo avevano avvicinato strappandogli dal collo due catenine d’oro – del valore complessivo di oltre 7.000 euro – minacciandolo poi con un coltello per garantirsi la fuga.

Soccorso in caserma dal personale del 118, per il giovane turista non è stato necessario il ricovero ospedaliero. Grazie a rapide ricerche sul territorio e a una mirata attività di individuazione fotografica, i militari hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico del ventenne, ritenuto uno degli autori materiali del colpo e riconducibile ai gruppi giovanili protagonisti di episodi predatori nel centro capitolino. L’indagato è stato associato presso la casa circondariale di Roma “Regina Coeli”.

Parallelamente, nel fine settimana, le pattuglie della Stazione Roma Macao, del Comando di Roma Piazza Venezia, della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina e del Nucleo Radiomobile hanno stretto le maglie dei controlli nelle zone maggiormente esposte a furti e borseggi, arrestando in flagranza nove persone: Colpo ai danni di un turista al Vittoriano: in Via dei Fori Imperiali, i militari della Stazione Roma Macao hanno arrestato quattro donne (di età compresa tra i 20 e i 28 anni, tutte disoccupate e con precedenti) subito dopo aver sfilato il borsello a un turista della Mongolia intento a fotografare il monumento. Su una delle arrestate, una 20enne romana, pendeva inoltre un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano per reati contro il patrimonio.

La refurtiva è stata interamente restituita al legittimo proprietario. Furti negli esercizi commerciali: i Carabinieri hanno sventato tre diversi furti aggravati all’interno di noti negozi del centro. In Via del Corso, i militari della Stazione di Roma Macao hanno bloccato due cittadini romeni (di 34 e 47 anni) all’interno di un punto vendita con capi d’abbigliamento per un valore di 250 euro, e un 47enne romeno presso un altro negozio con merce del valore di 150 euro.

In Corso Vittorio Emanuele II, invece, i militari del Comando Piazza Venezia hanno arrestato una 55enne romena sorpresa all’interno di un esercizio commerciale, subito dopo aver rubato il portafoglio dalla borsa di una cliente romana. Tutta la merce e gli effetti personali sono stati recuperati e restituiti. Documento falsificato in caserma: presso il Comando di Piazza Venezia è stato infine arrestato un 73enne romano per possesso di documenti di identificazione falsi.

L’uomo, presentatosi negli uffici dell’Arma per sporgere una denuncia, ha esibito una carta d’identità elettronica dalla quale era stato volontariamente asportato il chip mediante un oggetto tagliente, tentando di giustificare l’alterazione come un danneggiamento accidentale.

L’azione preventiva ha permesso inoltre di deferire in stato di libertà quattro persone per reati che incidono direttamente sulla percezione di sicurezza urbana: Armi improprie in auto: durante un posto di controllo in Via Gabriele D’Annunzio (rione Campo Marzio), i Carabinieri del Comando Piazza Venezia hanno fermato un 20enne bolognese, senza fissa dimora e già con precedenti, trovandolo in possesso di una mazza da baseball e di un coltello con lama di 8 centimetri.

Il “gioco delle tre campanelle” e il furto con strappo: in Via del Corso, i militari della Stazione San Lorenzo in Lucina hanno denunciato due cittadini romeni (di 53 e 46 anni) che avevano appena strappato 100 euro dalle mani di una turista cinese di 20 anni, approfittando della sua distrazione mentre si avvicinava a un banchetto improvvisato per il “gioco delle tre campanelle”. Il denaro è stato recuperato e restituito alla giovane. Ricettazione: in Largo Chigi, i militari hanno fermato un 35enne cileno trovato in possesso di materiale scolastico, risultato asportato poco prima da un negozio di via del Corso. Anche in questo caso la merce è stata riconsegnata all’esercizio commerciale. Tutti gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza dell’Arma a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).