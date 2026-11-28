ROMA (ITALPRESS) – Due cittadini di origine extracomunitaria sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziati di una violenta rapina messa a segno nella tarda serata di un giorno di luglio scorso nel cuore del quartiere Quarticciolo.

Due giovani camminavano per le strade della zona accingendosi a tornare presso le proprie dimore quando sono stati avvicinati dai due arrestati, che, a bordo di monopattini elettrici, avrebbero offerto la cessione di sostanza stupefacente. A fronte del rifiuto opposto, una delle due vittime è stato aggredita dopo aver tentato di sottrarsi alla rapina di una catenina in oro che indossava. L’aggressione si è sviluppata in più momenti.

La vittima ha riportato lesioni al volto, tra cui anche fratture che hanno richiesto il ricorso a trattamenti sanitari con una prognosi clinica di 40 giorni.

Gli investigatori del V Distretto Prenestino, coordinati dai Magistrati della Procura di Roma del Dipartimento criminalità diffusa e grave, hanno sottoposto le vittime al riconoscimento fotografico dei presunti autori.

Al termine delle indagini, l’Autorità giudiziaria ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei due cittadini stranieri ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, della rapina. La misura è stata eseguita dagli stessi uomini del V Distretto Prenestino.

-Foto ufficio stampa Polizia di Stato-

(ITALPRESS).