ROMA (ITALPRESS) – E’ stato rinvenuto il cadavere di una giovane donna lungo una strada di un’area rurale lungo la via Tiberina a Roma. Il cadavere è stato trovato senza vestiti da un passante, che ha dato l’allarme. La donna ha un’età apparente compresa fra i 20 e i 30 anni. Sul posto indagano i carabinieri.

– Foto di repertorio Carabinieri –

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