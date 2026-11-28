ROMA (ITALPRESS) – È stata aperta questa mattina, a Roma, la camera ardente del prefetto Giovanni De Gennaro, ex capo della Polizia. Il feretro è esposto dalle ore 9 alle 17 nella cappella della Scuola Superiore di Polizia, in via Pier della Francesca. Per volontà della famiglia, la camera ardente resterà chiusa al pubblico.

I funerali si svolgeranno lunedì 30 novembre, alle ore 12, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, a Roma: alla cerimonia è prevista la partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

LETTA, ALFANO E LAMORGESE ALLA CAMERA ARDENTE

Gianni Letta, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato il primo politico ad arrivare alla camera ardente di Giovanni De Gennaro, allestita nella cappella della Scuola Superiore di Polizia, per rendere omaggio alla memoria dell’ex capo della Polizia. Sono arrivati anche Angelino Alfano, ex ministro dell’Interno, e Luciana Lamorgese, già a capo del Viminale. Presenti inoltre numerosi colleghi e rappresentanti della Polizia di Stato. All’interno della camera ardente sono presenti il capo della Polizia, Vittorio Pisani, insieme alla moglie di De Gennaro e al figlio maggiore.

-Foto IPA Agency-

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