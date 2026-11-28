RIMINI (ITALPRESS) – Sarà Roberto Caporali, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Milano e direttore del Dipartimento di Reumatologia e Scienze Mediche dell’ASST Gaetano Pini-CTO di Milano il nuovo presidente nazionale della Società Italiana di Reumatologia (SIR).

“Figura di riferimento della disciplina in Italia e a livello internazionale, il professor Caporali vanta una lunga esperienza in ambito clinico, scientifico e accademico: una guida autorevole che potrà offrire alla Società e ai soci competenza, visione e capacità di fare squadra”, spiega la SIR in una nota.

Attualmente è direttore del Dipartimento di Reumatologia e Scienze Mediche e dell’Unità Operativa Complessa Clinica Reumatologica dell’ASST Gaetano Pini-CTO di Milano, dove dirige anche, come facente funzioni, la Clinica Reumatologica Pediatrica. È autore di oltre 600 pubblicazioni su riviste scientifiche indicizzate, frutto di un’intensa attività di ricerca dedicata in particolare ad artriti immunomediate, polimialgia reumatica e vasculiti sistemiche.

Il programma del nuovo Consiglio Direttivo punta a una SIR forte nella ricerca, autorevole nelle sedi istituzionali e vicina al territorio. Al centro, il potenziamento del Centro Studi SIR, fiore all’occhiello della Società, con nuovi studi epidemiologici e osservazionali, registri di patologia, la partecipazione a bandi competitivi in rete con i centri reumatologici di tutta Italia e l’elaborazione di linee guida.

Sul fronte istituzionale, la SIR rafforzerà il dialogo con le istituzioni nazionali e regionali per migliorare l’assistenza alle persone con malattie reumatologiche, in ospedale e sul territorio, favorire la creazione di reti assistenziali e valorizzare il ruolo dello specialista reumatologo, anche grazie a un rinnovato protagonismo dei delegati regionali.

Altro asse portante del mandato sarà fare della SIR la “casa comune” della Reumatologia italiana: rilanciando i Gruppi di Studio, intensificando la collaborazione con le società scientifiche con cui si condividono patologie e comorbidità – dagli pneumologi ai dermatologi, ai reumatologi pediatri -, consolidando il rapporto con le Associazioni dei pazienti e con FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, e rafforzando la presenza della Società nelle reti di ricerca europee e internazionali, a partire da EULAR.

“Assumere la Presidenza della SIR rappresenta per me un onore e un impegno importante, che intendo assolvere con dedizione e trasparenza. Insieme al nuovo Consiglio Direttivo, e in continuità con quanto costruito da chi ci ha preceduto, vogliamo una Società sempre più solida e autorevole, capace di unire tutte le componenti della Reumatologia attorno a un obiettivo comune: offrire alle persone con malattie reumatologiche cure sempre migliori e più accessibili, in ogni parte del Paese”, ha dichiarato Roberto Caporali, in occasione della cerimonia di chiusura del 63° Congresso Nazionale SIR, oggi a Rimini.

Il neo-presidente SIR si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pavia nel 1985, dove ha conseguito la specializzazione in Medicina Interna, specializzandosi successivamente in Reumatologia presso l’Università di Milano. Dopo essere stato dirigente medico (1994-2003) e poi professore associato presso l’IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, dal 2019 è professore ordinario all’Università degli Studi di Milano.

Al timone della SIR per il prossimo biennio, Caporali sarà affiancato da Fabrizio Conti, professore ordinario di Reumatologia alla Sapienza Università di Roma e direttore dell’Unità Operativa Complessa di Reumatologia del Policlinico Umberto I, in qualità di Presidente eletto, e dagli altri membri del Consiglio Direttivo nazionale.

-Foto ufficio stampa Sir-

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