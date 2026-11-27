NAPOLI (ITALPRESS) – Le storie, le emozioni e il respiro delle persone che convivono con l’ipertensione arteriosa polmonare (IAP) sono diventati musica nel cuore di Napoli, tra lo sguardo e l’ascolto di tante persone che si sono fermate a farsi emozionare. Venerdì 27 novembre alle 18 la storica e prestigiosa Galleria Umberto I, luogo simbolo della città, ha accolto tra le sue volte cittadini, passanti e curiosi per la prima esecuzione pubblica di “Aria di Vita”, componimento iniziato dal Maestro Peppe Vessicchio e terminato dal Maestro Enrico Melozzi nell’ambito dell’omonima campagna di sensibilizzazione sull’ipertensione arteriosa polmonare promossa da MSD Italia con il patrocinio di AMIP – Associazione Malati di Ipertensione Polmonare e AIPI – Associazione Ipertensione Polmonare Italiana.

L’evento, realizzato con il patrocinio del Comune di Napoli, si inserisce nel mese di novembre, dedicato alla sensibilizzazione sull’ipertensione arteriosa polmonare, e rappresenta il momento culminante di un progetto nato per accendere i riflettori su questa patologia rara, progressiva e invalidante che colpisce cuore e polmoni e compromette una funzione essenziale come il respiro, e che interessa circa 3.500 persone nel nostro Paese. Attraverso la musica, “Aria di Vita” racconta l’esperienza di chi vive quotidianamente con questa patologia, contribuendo a diffondere consapevolezza su una condizione ancora poco conosciuta e spesso diagnosticata tardivamente.

Ad accompagnare il Maestro Enrico Melozzi è stata un’orchestra da camera composta da 14 musicisti, con la partecipazione del solista Donato Sensini, insieme al Coro Exultate, che ha contribuito a dare voce alle emozioni e ai messaggi racchiusi nell’opera. La scelta della Galleria Umberto I, luogo di passaggio e di incontro nel cuore di Napoli, ha portato la campagna negli spazi della vita quotidiana. L’esibizione, aperta alla cittadinanza, ha offerto anche a chi attraversa la Galleria ogni giorno l’occasione di conoscere, attraverso la musica, le esperienze di chi convive con questa patologia rara. Ai presenti sono stati inoltre distribuiti i flyer della campagna, per diffondere i messaggi di sensibilizzazione sull’ipertensione arteriosa polmonare e invitare a visitare la pagina dedicata di Informati per la Vita e ad ascoltare il componimento del Maestro.

“Le associazioni AMIP e AIPI mi hanno fatto ascoltare storie fragili e coraggiose di persone con ipertensione arteriosa polmonare, e da quelle storie è venuta la musica. Suonarla nella Galleria Umberto I, in mezzo a chi passa e si ferma, la porta dove deve stare: tra la gente. Questo brano lo ha iniziato il Maestro Peppe Vessicchio e io ho avuto l’onore di terminarlo. Eseguirlo a Napoli, la sua città, è il modo più giusto di restituirglielo”, ha affermato il Maestro Enrico Melozzi.

L’iniziativa conclude idealmente anche il viaggio di “Note di Vita”, il grande sassofono realizzato in stampa 3D e simbolo della campagna, che negli ultimi mesi ha attraversato l’Italia portando il suo messaggio a contatto con migliaia di persone. Dal viaggio del sassofono alla prima esecuzione pubblica a Napoli, “Aria di Vita” ha scelto di andare incontro alle persone, offrendo anche a chi non conosce la patologia un’occasione per saperne di più.

Accanto al valore culturale dell’evento, resta centrale il messaggio di sensibilizzazione che la campagna intende promuovere: favorire una maggiore conoscenza della patologia e contribuire a ridurre il ritardo diagnostico che ancora oggi caratterizza il percorso di molte persone con ipertensione arteriosa polmonare.

“L’ipertensione arteriosa polmonare è una patologia rara, cronica, progressiva e debilitante che colpisce il cuore e i polmoni: l’aumento della pressione nelle arterie polmonari costringe la parte destra del cuore a un lavoro sempre maggiore, fino a comprometterne la capacità di pompare sangue ai polmoni. Il sintomo principale è la mancanza di respiro, spesso accompagnata da affaticamento, che rende difficili anche le attività quotidiane più semplici, come salire le scale o camminare. Per questo richiede diagnosi tempestiva e presa in carico specialistica. Purtroppo, i sintomi iniziali possono essere confusi con quelli di altre condizioni respiratorie o cardiache più comuni, determinando ritardi diagnostici che incidono sul percorso di cura. Sensibilizzare la popolazione e aumentare la conoscenza della patologia è fondamentale per favorire un riconoscimento più precoce dei sintomi e migliorare le prospettive dei pazienti”, ha affermato il Professor Michele D’Alto, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia all’ospedale C.T.O. (Centro Traumatologico Ortopedico), presidio dell’Azienda Ospedaliera dei Colli a Napoli.

La campagna nasce dall’ascolto di storie ed emozioni di coloro che convivono con la patologia e dalla volontà di dare visibilità alle sfide che affrontano quotidianamente, favorendo una maggiore comprensione dei loro bisogni. Questo è stato possibile grazie alla partnership con le due Associazioni di Pazienti AIPI e AMIP, preziose alleate in questo importante percorso di informazione e sensibilizzazione.

-foto Italpress –

(ITALPRESS).

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