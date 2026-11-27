MILANO (ITALPRESS) – Un impegno condiviso per cure più eque e inclusive, che trova conferma in un documento pubblico e ufficiale: è questo il cuore tematico e valoriale del convegno “Medicina di genere. Lo sguardo delle professioni sanitarie”, che si è svolto oggi, venerdì 27 novembre 2026, nella prestigiosa cornice di Palazzo Pirelli, a Milano.

Nel corso del convegno, organizzato dall’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM e PSTRP) di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio, si è tenuta la firma della Carta Bianca della Medicina di Genere per le Professioni Sanitarie, sottoscritta anche dall’Assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso.

Ha dichiarato l’Assessore: “Il ruolo delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione è determinante in ogni attività, sia in ambito ospedaliero sia nell’ambito della rete territoriale. Nell’ottica della medicina di genere, il loro contributo è fondamentale anche in chiave divulgativa ed educativa, nei tavoli tecnici e nelle iniziative organizzate dalle ATS e ASST”.

Il Presidente della IX Commissione Sostenibilità Sociale, Casa e Famiglia, Emanuele Monti, ha rimarcato l’intesa con l’Ordine e l’importanza di creare percorsi dedicati alla salute di genere, anche attraverso l’apertura della libera professione a tutte le professioni sanitarie.

Prezioso l’intervento della Consigliera di Parità di Regione Lombardia Anna Maria Gandolfi, che ha parlato del primo, essenziale passo di un cammino condiviso verso un sistema più equo.

Presenti anche il Consigliere di Regione Lombardia Carlo Borghetti e l’Assessore al Welfare del Comune di Milano, Lamberto Bertolè, oltre alla rappresentanza di importanti Associazioni e Fondazioni di settore come Fondazione “The Bridge”, Fondazione Onda ETS e Leads-Donne Leader in Sanità.

Dichiara il Presidente dell’Ordine e della Federazione nazionale Ordini TSRM e PSTRP, Diego Catania: “L’Istituzione che rappresento raccoglie oltre 15.000 professionisti dell’area sanitaria tecnica, della riabilitazione e della prevenzione: un vero e proprio pilastro del sistema salute. I nostri iscritti sono in prima linea nelle diagnostiche, dove effettuano tempestivamente gli esami che permettono di indirizzare i pazienti verso le strutture e i percorsi di cura più adeguati; sono attivi nell’ambito della tecnica assistenziale e della riabilitazione e nei servizi sociosanitari destinati ai più fragili; operano nella prevenzione e nell’educazione alla salute, con la tutela del benessere della comunità e la sensibilizzazione della cittadinanza”.

Precisa il Vicepresidente dell’Ordine, Moreno Zanardo: “Il gap di ricerca sulla salute femminile può produrre conseguenze molto gravi, come ritardi nella diagnosi delle patologie, dati inattendibili e cure inefficaci o inadeguate. Allo stesso modo, l’assenza di percorsi personalizzati e di approcci mirati in base al genere può comportare a difficoltà e ritardi nell’accesso al sistema salute, fino alla rinuncia alle cure. Per questo è importante valorizzare la ricerca scientifica nell’ambito e promuovere consapevolezza nei professionisti attraverso la formazione”.

I principi elencati nella Carta Bianca della Medicina di Genere per le Professioni Sanitarie, che sarà firmata proprio in occasione del convegno, vanno dall’equità di accesso alle cure all’appropriatezza professionale, fino alla responsabilità istituzionale dell’Ordine nel diffondere una cultura sanitaria basata sull’evidenza e orientata alla sostenibilità e sicurezza del sistema.

Aggiunge Fabio Corbino, Delegato all’Equità di Genere dell’Ordine e Responsabile Scientifico dell’evento: “Il tema della salute di genere è stato recentemente inserito dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua tra le tematiche speciali di interesse nazionale. Proprio da qui nasce il programma dell’evento, che vuole privilegiare ‘lo sguardò delle nostre professioni. Oltre agli interventi di inquadramento del tema e alla prospettiva delle principali Associazioni e Fondazioni di settore, infatti, è prevista un’intera sezione dedicata agli approfondimenti dei professionisti. Solo per fare alcuni esempi, una Dietista parlerà di nutrizione gender-sensitive, un Tecnico di Neurofisiopatologia si interrogherà sui legami tra differenze di sesso e genere e disturbi del sonno e un’Educatrice Professionale esplorerà il peso delle parole e l’approccio personalizzato nelle relazioni di cura”.

Hanno coordinato gli interventi Corbino, Zanardo e il Prof. Giuseppe Banfi, Ordinario di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica presso Università Vita-Salute San Raffaele e Direttore Scientifico dell’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio. Dichiara Banfi: “La medicina di genere deve esser sempre più conosciuta e questo evento è meritorio in tal senso. La conoscenza, e soprattutto l’applicazione della conoscenza, sono fondamentali per la ricerca, la sperimentazione clinica e l’interpretazione di parametri e marcatori nella fisiologia e nella patologia. Voglio rimarcare che i professionisti sanitari sono fortemente coinvolti in questo percorso di divulgazione e disseminazione delle conoscenze”.

Conclude Catania: “Credo che la presenza dei vertici del welfare regionale sia una preziosa testimonianza dell’intesa costruita nel tempo con Regione Lombardia, nonchè un segno dell’importanza delle professioni per la tenuta del sistema salute. Tra gli impegni richiamati nella Carta Bianca c’è proprio quello al dialogo con le istituzioni per promuovere un cambiamento culturale: ci auguriamo, quindi, che questo momento storico segni il crescente coinvolgimento dell’Ordine nell’elaborazione di protocolli e politiche strategiche per un sistema salute sempre più equo e inclusivo”.

-foto ufficio stampa Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM e PSTRP) di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio –

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