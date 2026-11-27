BARI (ITALPRESS) – Trasferire nella pratica clinica i principali risultati e le novità scientifiche presentate al congresso annuale della European Association for the Study of Diabetes (EASD), uno dei più importanti appuntamenti internazionali nel settore. Questo l’obiettivo dell’incontro POST EASD COMPASS a Bari, presieduto dal Professor Francesco Giorgino presidente della European Association for the Study of Diabetes (EASD) e dedicato all’aggiornamento scientifico sulle più recenti evidenze in tema di diabete, obesità e malattie metaboliche. Il programma prevede relazioni di esperti di riconosciuto profilo internazionale, momenti di discussione e sessioni interattive con giovani specialisti italiani.

«Stiamo vivendo una fase di straordinaria evoluzione nella cura del diabete e dell’obesità, grazie a progressi della ricerca scientifica che stanno aprendo nuove prospettive terapeutiche e modificando il nostro approccio alla gestione di queste patologie. Le evidenze presentate al Congresso EASD confermano quanto sia importante guardare oltre il controllo dei singoli parametri clinici, puntando a strategie terapeutiche precoci sempre più personalizzate, capaci di intervenire sulla progressione delle malattie, prevenire le complicanze e migliorare la qualità di vita delle persone. Con questo incontro vogliamo favorire il confronto tra esperti e giovani specialisti, affinchè le nuove conoscenze scientifiche possano tradursi sempre più rapidamente in opportunità concrete per i pazienti nella pratica clinica quotidiana», dichiara il Professor Francesco Giorgino, Presidente della European Association for the Study of Diabetes.

Al centro del confronto saranno alcuni dei temi oggi più rilevanti nella gestione del diabete di tipo 2 e dell’obesità: l’approccio centrato sulla persona, l’impatto clinico di semaglutide iniettabile ad alte dosi e della formulazione orale, il possibile ruolo degli agonisti del recettore del GLP-1 come terapie in grado di modificare il decorso della malattia e le strategie per ridurre ulteriormente le complicanze associate al diabete e all’obesità.

Particolare attenzione sarà inoltre dedicata alla biologia dell’amilina, al razionale dell’agonismo dei suoi recettori e al potenziale terapeutico degli agonisti multi-recettoriali di nuova generazione, in una prospettiva orientata verso trattamenti sempre più personalizzati per le persone con diabete e obesità.

Accanto alle sessioni plenarie, il programma propone workshop interattivi, pensati per favorire il confronto multidisciplinare, lo scambio tra professionisti e l’applicazione delle evidenze scientifiche ai casi e alle esigenze della pratica clinica quotidiana.

POST EASD COMPASS si propone quindi come un momento di aggiornamento e confronto per offrire ai clinici una visione completa e aggiornata delle ultime evoluzioni nel campo della medicina metabolica, sostenendo decisioni cliniche basate sulle evidenze scientifiche e strategie terapeutiche personalizzate orientate al miglioramento degli esiti clinici nel lungo periodo per le persone che vivono con diabete e obesità.

-foto Italpress –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]