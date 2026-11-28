ROMA (ITALPRESS) – Sviluppare una specifica dimensione artica del “Partenariato Strategico Speciale” tra Italia e Giappone, strutturando un dialogo bilaterale dedicato al Grande Nord. È questo il filo conduttore della missione istituzionale a Tokyo del Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti, con Delega per l’ambiente specialistico Artico, Subartico e Antartide, affidatale dal Ministro della Difesa Guido Crosetto nel 2024.

La missione si inserisce nel quadro delle celebrazioni per il 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone e del rafforzamento dei rapporti bilaterali, elevati al rango di “Partenariato Strategico Speciale“ lo scorso gennaio dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dalla premier giapponese Sanae Takaichi. Centrale nella missione istituzionale, il keynote speech del Sottosegretario alla conferenza internazionale “Italy and Japan in the Arctic – Strategic Cooperation in a Region Central to Today’s and Tomorrow’s Challenges”, organizzata dalla Sasakawa Peace Foundation in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Tokyo.

Rauti ha illustrato la nuova Politica Artica Italiana – e quella europea – sottolineando il contributo della Difesa alla sicurezza del Grande Nord e il percorso verso un’architettura nazionale polare, avviato anche attraverso le due Conferenze nazionali della Difesa dedicate alle regioni polari promosse dal Sottosegretario.

Nel delineare le prospettive di cooperazione tra Roma e Tokyo, ha evidenziato la convergenza degli interessi strategici e la complementarità delle competenze e delle capacità dei due Paesi.

“La comune visione di un Indo-Pacifico libero e aperto e la stretta interconnessione tra sicurezza euro-atlantica e indo-pacifica” – ha sottolineato Rauti – si collocano in un più ampio triangolo geopolitico e strategico che collega Artico, Mediterraneo allargato-globale e Indo-Pacifico. Italia e Giappone, entrambi Paesi osservatori del Consiglio Artico dal 2013, condividono l’obiettivo di preservare il Grande Nord come area di pace, stabilità e cooperazione e di tutelarne l’ecosistema fragile e minacciato.

“L’Artico può diventare un nuovo terreno di incontro tra le nostre competenze e le nostre capacità”. Le prospettive di collaborazione individuate dal Sottosegretario spaziano dalla ricerca e dalla diplomazia scientifica alla dimensione marittima e subacquea, dalle tecnologie satellitari agli scambi formativi e alle attività addestrative delle Forze Armate in ambienti estremi, fino allo sviluppo di nuovi collegamenti digitali tra Europa e Giappone attraverso l’Artico.

Le questioni artiche sono state oggetto di particolare approfondimento anche nel corso del bilaterale con il Vice Ministro della Difesa Takashi Koyari. Tra i temi affrontati, la sicurezza delle rotte marittime e delle infrastrutture critiche, le prospettive di cooperazione militare in ambiente artico, l’interoperabilità, l’alta formazione e le discipline STEM.

Il colloquio ha riguardato anche il programma GCAP (Global Combat Air Programme), esempio di eccellenza della cooperazione tecnologica e industriale, e l’attuazione dell’Agenda internazionale “Women, Peace and Security”.

La salvaguardia dell’ecosistema artico, gli effetti dei cambiamenti climatici, la tutela delle popolazioni indigene e il valore della diplomazia scientifica e della cooperazione internazionale sono stati al centro dell’incontro con Sua Altezza Imperiale la Principessa Takamado che ha ricevuto il Sottosegretario al Palazzo di Akasaka.

La missione si è conclusa con l’incontro a “Villa Magenta”, presso l’Ambasciata d’Italia a Tokyo, con rappresentanti della comunità italiana in Giappone e delle autorità locali. Presenti, tra gli altri, il Vice Ministro della Difesa Kiyoshi Odawara, gli Onorevoli Arfiya Eri e Yoshitaka Shindo, l’Ambasciatore per gli Affari economici internazionali Takahashi e l’Ambasciatore Agostino Pinna, inviato speciale dell’Italia per l’Artico. Un’occasione di confronto sulle prospettive di sviluppo delle relazioni bilaterali e sulle opportunità offerte dalla cooperazione polare, anche in una logica di “Sistema Paese”.

“Oggi esistono tutte le condizioni per sviluppare una specifica dimensione artica del ‘Partenariato Strategico Speciale’ tra Italia e Giappone” – ha evidenziato Rauti nel corso della missione. La prospettiva è quella di individuare priorità condivise e progetti concreti, valorizzando le collaborazioni già consolidate nei settori della Difesa, dello spazio, della ricerca scientifica, dell’innovazione tecnologica e delle questioni energetiche.

Al termine della missione, Rauti ha ringraziato l’Ambasciatore d’Italia in Giappone Mario Vattani, l’Addettanza militare e tutto il personale degli Esteri e della Difesa per il quotidiano impegno nel rafforzamento delle relazioni bilaterali.

-Foto ufficio stampa Rauti-

(ITALPRESS).