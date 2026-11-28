VERDUN (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha partecipato oggi a Verdun, in Francia, al Grand débat des Gracques 2027, promosso dall’omonimo think tank riformista francese. Il ministro è intervenuto nel panel “Défendre l’Europe”, dedicato alle prospettive della sicurezza e della difesa europea, nell’ambito del dibattito “Europe: puissance ou impuissance?”.

“Nessuna Nazione europea, neppure la più grande, è oggi in grado di affrontare da sola le minacce che abbiamo davanti. Per questo la Difesa deve avere una dimensione continentale, andare oltre i confini dell’Unione Europea e mettere in comune capacità, tecnologie e investimenti, per raggiungere quella massa critica indispensabile a garantire la nostra sicurezza e dissuadere ogni potenziale avversario – ha affermato Crosetto -. La sovranità oggi non significa soltanto difendere i confini, ma proteggere la capacità di una Nazione di decidere del proprio futuro: le proprie infrastrutture, l’energia, le tecnologie, il sistema produttivo, l’informazione e la coesione sociale. Sono tutti elementi esposti a minacce, anche ibride e cibernetiche. La lezione è semplice: da soli siamo più vulnerabili. Solo unendo le nostre forze e ampliando la cooperazione possiamo difendere concretamente la nostra sovranità, la libertà e la sicurezza dei cittadini”.

Al confronto hanno partecipato, insieme al ministro Crosetto, l’ex presidente della Repubblica francese François Hollande, il ministro francese per l’Europa e gli Affari esteri Jean-Noël Barrot, il diplomatico Christian Masset, il generale Pierre Schill, già capo di Stato Maggiore dell’Esercito francese, e Bernard Spitz, presidente di Les Gracques.

L’incontro, ospitato nella cornice del Centre mondial de la Paix, a Verdun, “assume un particolare significato in un luogo simbolo della memoria europea, chiamando a riflettere sulle responsabilità e sulle scelte necessarie per costruire un’Europa capace di garantire la propria sicurezza e difendere i propri valori”, spiega il ministro della Difesa in una nota.

-Foto screenshot Ministero Difesa-

(ITALPRESS).