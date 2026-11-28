ROMA (ITALPRESS) – Italia, Germania, Polonia e Svezia hanno ufficializzato l’intenzione di affiancare la Francia nella costituzione dell’International Center for Artificial Intelligence in Defence (Icaid), centro multinazionale per l’intelligenza artificiale applicata alla difesa che sorgerà a Rennes, in Bretagna, con l’obiettivo di raggiungere la piena capacità operativa nel 2027.

L’annuncio è stato diffuso dal ministero delle Forze armate francese al termine della conferenza istitutiva svoltasi nell’ambito della European Cyber Week. Aperta alla progressiva adesione di altri Paesi alleati, la struttura avrà il compito di accelerare l’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle operazioni militari, favorire l’interoperabilità delle forze armate, condividere esperienze operative e definire metodologie comuni per la valutazione dell’affidabilità degli algoritmi.

“In una coalizione dobbiamo disporre di garanzie sull’affidabilità degli elementi che concorrono alla decisione”, ha spiegato il contrammiraglio Vincent Sébastien, vicedirettore dell’Agenzia ministeriale francese per l‘intelligenza artificiale di difesa (Amiad). A differenza di quest’ultima, l’Icaid non svilupperà direttamente applicazioni, ma elaborerà standard e criteri condivisi per agevolarne l’impiego operativo.

Originariamente concepito come centro di eccellenza della Nato, il progetto procederà autonomamente, senza attendere la revoca della sospensione decisa dall’Alleanza sulla costituzione di nuove strutture analoghe, mantenendo la prospettiva di un futuro accreditamento. L’organico iniziale dovrebbe comprendere almeno 34 specialisti civili e militari, di cui 17 francesi. Una seconda conferenza, prevista nel marzo 2027, dovrà formalizzare gli impegni dei Paesi partecipanti e definire gli assetti organizzativi e di governance, in vista dell’apertura operativa nell’estate dello stesso anno. Restano da concordare le modalità e l’entità dei contributi nazionali dei quattro partner.

-Foto IPA Agency-

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