Professore aggredito da studenti 14enni nel Teramano, Valditara “Nessuna indulgenza verso i violenti”

TERAMO (ITALPRESS) – Una nuova aggressione in classe è avvenuta a Nereto, in provincia di Teramo. E’ avvenuto dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Peano – C. Rosa” dove un gruppo di 14enni ha spinto il docente che è caduto riportando alcuni traumi. I ragazzi, sono stati denunciati.

Il ministro Giuseppe Valditara ha sentito la preside dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Peano – C. Rosa” di Nereto (TE). Si è informato sulle condizioni del professore aggredito, ha chiesto alla dirigente di esprimergli la sua personale vicinanza, solidarietà e forte incoraggiamento. Ha apprezzato la linea della severità adottata dalla scuola che ha deciso di denunciare gli autori della inqualificabile aggressione e di prendere provvedimenti disciplinari rigorosi. Il Ministro ha altresì dichiarato: “Va ripristinato il rispetto della autorità dei docenti, non vi può essere nessuna indulgenza verso i violenti. La scuola è il luogo della educazione e del rispetto non della prevaricazione e della prepotenza”.

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