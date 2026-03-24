BARI (ITALPRESS) – Nella mattinata di oggi, l’assessore allo Sport della Regione Puglia Cristian Casili ha partecipato al sopralluogo al Centro tecnico federale di pesistica a Capurso (Bari) con il presidente nazionale del CONI, Luciano Buonfiglio. Alla visita del cantiere, utile per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori, hanno preso parte anche il presidente nazionale Fipe Alberto Miglietta e il sindaco di Capurso Michele Laricchia.

“Il centro pesistico è un’infrastruttura strategica per lo sviluppo dello sport sul nostro territorio. Voglio ringraziare il sindaco Michele Laricchia, il CONI, la FIP per la loro visione e determinazione per aver reso possibile questo progetto finanziato con 5 milioni di euro” è il commento dell’assessore Casili. “Quello che sta nascendo a Capurso, non sarà solo uno degli impianti più importanti del centro sud, ma una vera “casa tecnica” federale, un centro di riferimento per la formazione dei tecnici, per i raduni degli atleti, per l’organizzazione di gare e lo sviluppo di progetti sportivi ad alto livello. Questo investimento ha un valore che va oltre lo sport: significa offrire ai giovani un luogo sicuro dove crescere, formarsi e costruire il proprio futuro. Lo sport è cultura, è salute, è sviluppo. E oggi stiamo costruendo tutto questo”.

– Foto Regione Puglia –

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