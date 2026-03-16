PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina e gli Stati Uniti sono in contatto tra loro in merito alla visita in Cina del presidente statunitense Donald Trump, ha dichiarato oggi a Pechino un portavoce del ministero cinese degli Esteri.

Il portavoce Lin Jian ha formulato queste osservazioni durante un briefing quotidiano con la stampa, in risposta a una domanda inerente, aggiungendo che la diplomazia tra capi di Stato svolge un ruolo strategico di primo piano e insostituibile nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti.

(ITALPRESS).