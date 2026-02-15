NANNING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei passeggeri mostrano il carattere cinese “Fu” (fortuna) ricevuto in dono a bordo del treno internazionale Cina-Vietnam l’11 febbraio 2026. Dalla sua ripresa il 25 maggio 2025 alla fine dello scorso anno, il treno passeggeri internazionale Cina-Vietnam ha effettuato circa 200 viaggi di andata e ritorno, trasportando quasi 20.00 passeggeri e dando un forte impulso ai viaggi tra i due Paesi. Durante la Festa di primavera del 2026, ogni treno del servizio ferroviario è completamente prenotato.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).