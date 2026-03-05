Paralimpiadi Milano-Cortina 2026: Liu e Ji portabandiera della Cina per la cerimonia di apertura

CORTINA D’AMPEZZO (XINHUA/ITALPRESS) – La sciatrice alpina paralimpica Liu Sitong e il para-snowboarder Ji Lijia sono stati nominati portabandiera della Cina per la cerimonia di apertura dei Giochi paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, come annunciato oggi dalla delegazione cinese.
La cerimonia di apertura si terrà venerdì a Verona.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]