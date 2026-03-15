Paralimpiadi: la cinese Zhang Wenjing vince l’oro nello slalom sitting femminile a Cortina (1)

CORTINA D’AMPEZZO (XINHUA/ITALPRESS) – La cinese Zhang Wenjing, vincitrice della medaglia d’oro, e la spagnola Audrey Pascual Seco, medaglia di bronzo, esultano durante la cerimonia di premiazione dello slalom sitting femminile di sci alpino paralimpico ai Giochi Paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, a Cortina d’Ampezzo, il 14 marzo 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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