CORTINA D’AMPEZZO (XINHUA/ITALPRESS) – L’atleta cinese Yang Jinqiao (davanti) gareggia durante la partita della sessione 4 del round robin di doppio misto di curling in carrozzina tra Cina e Corea del Sud ai Giochi paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026 a Cortina d’Ampezzo il 6 marzo 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
