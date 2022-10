PALERMO (ITALPRESS) – Centro di Ricerca per la Narrativa e il Cinema, Fondazione Curella e Banca Popolare Sant’Angelo, venerdì 21 ottobre alle ore 21 presso il Cinema De Seta (Cantieri Culturali alla Zisa), presentano il film The Killers (Contratto per uccidere) di Don Siegel (USA, 1964).

La proiezione – terzo appuntamento degli eventi OFF della 44a edizione dell’Efebo d’Oro – Festival Internazionale di Cinema e Narrativa, in programma a Palermo dal 5 al 12 novembre 2022 – è proposta in versione originale e restaurata.

Pensato per divenire un lungometraggio per la TV, tuttavia ritenuto troppo violento per un passaggio sul piccolo schermo, The Killers (in Italia intitolato Contratto per uccidere) è liberamente tratto dall’omonimo racconto di Ernest Hemingway. La pellicola, remake del film I gangsters, realizzato da Robert Siodmak nel 1946, definisce il personaggio violento e privo di scrupoli che Lee Marvin avrebbe tanto spesso impersonato (famoso il suo ruolo di cattivo nel film di John Ford L’uomo che uccise Liberty Valance, 1962).

Capolavoro destinato a rinnovare il genere noir, racconta la vicenda di due sicari che sorpresi dal fatto che la loro vittima non abbia tentato di fuggire, cercano di scoprire chi li abbia assoldati e perchè. Nel cast anche Ronald Reagan, qui alla sua ultima interpretazione cinematografica prima di dedicarsi alla politica. Biglietti su efebooff.eventbrite.it – Intero: 5 euro; under 30 con codice UNDER30: 3 euro; ingresso omaggio con abbonamento di 10 euro al Festival.

