L’AIA (PAESI BASSI) (XINHUA/ITALPRESS) – Un tram decorato per celebrare l’imminente Capodanno cinese è stato fotografato all’Aia, nei Paesi Bassi, il 13 febbraio 2026. Il tram ha fatto il suo debutto sulla linea urbana più trafficata dell’Aia, portando lo spirito festivo del Capodanno cinese ai residenti locali.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]