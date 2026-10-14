Operazione nazionale Interpol, sequestrate oltre 2.800 armi illegali e 152 arresti

ROMA (ITALPRESS) – Oltre 2.800 armi da fuoco, quasi 400 granate ed esplosivi e più di 40 mila munizioni sequestrati, con 152 arresti. È il bilancio dell’operazione internazionale “Trigger X”, coordinata da Interpol e condotta per due settimane in 17 Paesi tra Europa e Asia centrale per contrastare il traffico illecito di armi.

Le indagini hanno evidenziato possibili collegamenti tra una parte delle armi sequestrate e aree di conflitto, tra cui i Balcani, l’Europa orientale e il Nagorno-Karabakh. Tra i principali sequestri, oltre mille armi trasportate su due camion bloccati in Bulgaria e 73 pistole contraffatte nascoste in un autocarro al confine con la Turchia.

Nel corso dell’operazione sono state inoltre intercettate 15 persone ricercate tramite avvisi Interpol, tra cui cinque destinatari di Red Notice. Sequestrati anche 20 gommoni in Bulgaria, ritenuti collegati a reti criminali dedite al traffico di migranti. Le indagini sono ancora in corso.

-Foto ufficio stampa Polizia di Stato-

(ITALPRESS).