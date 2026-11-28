TORINO (ITALPRESS) – Alcuni attivisti del Centro sociale Askatasuna, sgomberato l’anno scorso, hanno rivendicato l’occupazione di una bocciofila dismessa a Torino. La ex bocciofila è situata nel Parco Michelotti, nei pressi del fiume Po, ed è stata occupata a conclusione di un corteo organizzato contro il carovita e contro la guerra.

“La chiamano ‘riappropriazione’ ma altro non è che un atto di prepotenza e sopraffazione”. Così Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione, commenta l’occupazione abusiva dell’ex bocciofila di corso Casale a Torino. “Da un lato ci sono i torinesi che lavorano, rispettano le regole e amano la propria città – continua il ministro -. Dall’altro c’è un gruppo di professionisti dell’illegalità che continua a ritenersi al di sopra della legge, arrogandosi il diritto di sottrarre alla collettività spazi pubblici. Ma Torino non è terra di conquista per chi conosce soltanto il linguaggio della prevaricazione e del conflitto permanente. La legge deve valere per tutti. Lo Stato continuerà a rispondere con fermezza a queste provocazioni. Torino e i torinesi meritano rispetto, sicurezza e legalità”, conclude Zangrillo.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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