KATHMANDU (NEPAL) (XINHUA/ITALPRESS) – I dati satellitari e altri dati di monitoraggio condivisi dalla Cina dopo le devastanti colate di fango stanno sostenendo la risposta del Nepal al disastro e aiutando le autorità a monitorare ulteriori rischi che potrebbero causare altri danni. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri nepalese Shisir Khanal.

“La Cina ha praticamente fornito al Nepal informazioni in tempo reale, così da consentirci di restare in allerta per potenziali disastri futuri”, ha dichiarato Khanal nella giornata di mercoledì, in un’intervista esclusiva a Xinhua.

La Cina ha espresso il proprio sostegno al Nepal a diversi livelli immediatamente dopo il disastro, ha affermato Khanal, aggiungendo che, man mano che emergevano le necessità del Nepal, il Paese ha richiesto alla Cina aiuti umanitari e assistenza tecnica e la parte cinese ha risposto positivamente.

“Siamo estremamente grati per il sostegno molto proattivo che il governo cinese ci ha fornito in questo momento”, ha affermato.

Il governo cinese ha fornito al Nepal aiuti finanziari d’emergenza e assistenza umanitaria, ha consegnato a Kathmandu tre lotti di aiuti e ha inviato esperti di soccorso in galleria e di identificazione tramite DNA per sostenere le operazioni di soccorso del Paese.

“Il governo cinese ci sta quindi fornendo tutto il sostegno possibile”, ha affermato Khanal.

Khanal ha dichiarato che le operazioni di soccorso restano estremamente difficili, dal momento che le strade e i ponti che conducono alla regione colpita sono stati gravemente danneggiati, rendendo alcune aree completamente inaccessibili via terra.

“Le nostre persone impegnate nei soccorsi hanno incontrato difficoltà, ma continuano a perseverare nel tentativo di salvare le persone”, ha affermato.

Centinaia di cittadini nepalesi che si trovavano sul lato cinese del confine per commercio o turismo sono stati individuati e adeguatamente sistemati dalle autorità cinesi, ha affermato Khanal, aggiungendo che il Nepal è pronto ad assistere i cittadini cinesi colpiti sul versante nepalese.

“Diciamo sempre che i nostri due Paesi sono collegati da montagne e fiumi”, ha affermato Khanal, aggiungendo che un disastro che colpisce entrambi i lati del confine ha mostrato quanto i due Paesi siano strettamente legati.

“Questo disastro ci dice che i nostri destini sono intrecciati”, ha affermato Khanal.

Khanal ha chiesto una più forte cooperazione tra Nepal e Cina nello studio, nella tutela e nel ripristino dell’ecosistema himalayano e nella preparazione a rischi simili in futuro.

Ha espresso l’auspicio che Nepal e Cina lancino congiuntamente un appello ai Paesi di tutto il mondo affinché affrontino le sfide poste dall’aumento delle temperature e dai cambiamenti climatici, nonché il loro impatto sull’ecosistema condiviso dai due Paesi.

“L’ecosistema himalayano è il nostro futuro comune”, ha affermato, invitando i due Paesi a rafforzare la cooperazione regionale e globale per contribuire a preservare il patrimonio della civiltà.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).