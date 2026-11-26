NAPOLI (ITALPRESS) – Servizio straordinario “Terra dei Fuochi”, disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli e condotto in modalità “alto impatto”. I carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale, i militari del Nucleo Radiomobile del Gruppo di Napoli, il Gruppo Carabinieri Forestale, il N.O.E., il 10° Reggimento “Campania”, lo Squadrone Eliportato “Cacciatori Puglia”, il Nucleo Cinofili di Sarno e il 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano, con il supporto della Polizia Locale di Napoli. Il risultato più rilevante riguarda due donne, entrambe nate in Romania e già note alle forze dell’ordine, che nel campo hanno trovato ad attenderle non solo i controlli, ma anche le manette. La prima, 59 anni, dovrà scontare una pena definitiva di 3 anni di reclusione per sfruttamento della prostituzione, in base a un ordine di carcerazione della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Roma. La seconda, 41 anni, ha davanti a sé una pena residua di 10 mesi e 7 giorni per rapina e lesioni personali, su provvedimento dell’Ufficio Esecuzioni Penali di Benevento. Il controllo in banca dati ha fatto il resto. Entrambe risultavano da rintracciare e sono state accompagnate nella Casa Circondariale Antimo Graziano Bellizzi di Avellino, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Un uomo di 46 anni, nato in Romania e con precedenti, è stato sanzionato per 300 euro. Il suo cane meticcio era sprovvisto di microchip e all’appello dell’anagrafe canina mancava.

I militari hanno individuato circa 100 metri cubi di rifiuti urbani indifferenziati, un volume che fa impressione anche solo a immaginarlo, e li hanno segnalati al Comune di Napoli e ad ASIA per la rimozione. In un modulo abitativo in disuso, invece, è saltata fuori una piccola “bottega” improvvisata. Lampade, cuffie, auricolari e caricabatterie di fabbricazione cinese, ancora nelle confezioni originali e ritenuti provento di furto. È stato tutto sequestrato. Ha colpito anche un’altra scoperta. Un grande manufatto abusivo in muratura e lamiera, di circa 200 metri quadrati, usato come area comune dai residenti del campo. Un’opera tutt’altro che modesta, sorta dopo il precedente controllo dello scorso 25 marzo e costruita all’ombra di un pilone autostradale, senza alcuna autorizzazione. Sarà ora l’ufficio tecnico del Comune di Napoli a occuparsene. Il bilancio in numeri completa il quadro: 110 persone identificate, di cui 53 pregiudicati, e 34 veicoli controllati. Di questi, 20 hanno preso la strada del carro attrezzi. Dieci perché abbandonati da tempo, altri dieci perché sprovvisti di assicurazione e quindi sequestrati.

– foto ufficio stampa Carabinieri Napoli –

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