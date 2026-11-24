FOGGIA (ITALPRESS) – Da mezzo utilizzato per il traffico di esseri umani a strumento di educazione alla legalità, inclusione e riscatto sociale. È la nuova vita di Kala, un’imbarcazione a vela di 15 metri confiscata alla criminalità organizzata, al centro del progetto “A Vele Spiegate”, promosso dall’associazione tarantina Salpiamo ETS-APS con il sostegno di UniCredit attraverso il Fondo Carta Etica. Testimonial dell’iniziativa il cantautore Renzo Rubino. La storia dell’imbarcazione è legata al traffico di migranti nel Mediterraneo. La Guardia di Finanza sequestra Kala a trafficanti di esseri umani che trasportano dalla Turchia circa 40 migranti armeni in condizioni estremamente precarie. Il 20 febbraio 2024 il Tribunale ordinario di Foggia assegna il natante all’associazione Salpiamo, impegnata dal 2019 nella promozione della navigazione a vela come strumento educativo, riabilitativo e di integrazione sociale. Oggi Kala si prepara a una nuova destinazione: dalle rotte dell’immigrazione irregolare a quelle della solidarietà, con a bordo ragazzi che attraverso l’esperienza del mare possono acquisire competenze, rafforzare la fiducia nelle proprie capacità e sperimentare il valore della collaborazione.

Il sostegno di UniCredit ha consentito il recupero, il restauro e la rimessa in mare dell’imbarcazione, ormeggiata nel porto di Bari, pronta a diventare uno strumento educativo e di inclusione sociale. Gli interventi di ristrutturazione, coordinati dal direttore tecnico di Salpiamo Giovanni De Pasquale, hanno comportato un investimento complessivo di 60mila euro per restituire piena funzionalità al natante e consentirne l’impiego stabile nelle attività sociali dell’associazione. Kala sarà presentata nella sua nuova veste solidale in un evento che si terrà il 26 novembre 2026 a Taranto presso il Castello Aragonese della Marina Militare, una giornata che vedrà nella mattinata le scolaresche visitare l’imbarcazione e conoscere la sua storia, e nella serata un evento per la presentazione di Kala alla comunità. “Abbiamo scelto di sostenere un progetto che ci ha colpito per la sua storia e per le prospettive che apre. L’impegno dell’associazione Salpiamo, la collaborazione tra realtà di territori diversi e la possibilità di coinvolgere ragazzi con esperienze e provenienze differenti sono gli aspetti che abbiamo particolarmente apprezzato. Siamo lieti di contribuire a un’iniziativa che nasce da una vicenda drammatica e offre a tanti giovani l’occasione di vivere esperienze positive, costruire relazioni e guardare al proprio futuro con maggiore fiducia” dichiara Ferdinando Natali, Regional Manager Sud di UniCredit.

“A bordo di una barca ciascuno ha un compito preciso, deve rispettare le regole, collaborare con gli altri e imparare ad affrontare gli imprevisti. Sono competenze particolarmente importanti per giovani che vivono situazioni di fragilità e che spesso hanno poche occasioni per mettersi alla prova. Grazie al sostegno di UniCredit abbiamo potuto recuperare un’imbarcazione che resterà a disposizione delle nostre attività, garantendo continuità ai percorsi educativi e coinvolgendo nuove realtà lungo le coste italiane” afferma Umberto Di Toppa, presidente dell’associazione Salpiamo. Il progetto “A Vele spiegate” prevede un percorso educativo articolato su quattro anni, con il coinvolgimento diretto di 60 minori e giovani adulti, individuati tra ragazzi in condizioni di povertà educativa, a rischio di esclusione sociale, coinvolti in percorsi di messa alla prova o provenienti da esperienze migratorie. Ogni anno 15 partecipanti seguono un programma di formazione alla navigazione, con almeno 32 ore di attività pratiche in mare. Un equipaggio composto da almeno sei giovani, affiancati da istruttori di vela e operatori specializzati, prende quindi parte a una crociera educativa della durata di circa 20 giorni.

La navigazione si sviluppa lungo un itinerario che collega Taranto, Napoli e Civitavecchia, attraversando Puglia, Campania e Lazio. Le soste presso le comunità educative prevedono incontri con altri ragazzi, laboratori velici e momenti di confronto sulle esperienze personali. Il viaggio si conclude a Taranto con un evento pubblico dedicato alla condivisione dei risultati. L’iniziativa coinvolge inoltre almeno 170 beneficiari indiretti, tra famiglie, giovani delle comunità educative e realtà territoriali, rafforzando la collaborazione tra istituzioni, scuole e organizzazioni del Terzo Settore. “A Vele Spiegate” si inserisce nel più ampio programma PYD Start, dedicato al contrasto della povertà educativa e alla valorizzazione delle potenzialità dei giovani, cofinanziato da Impresa Sociale Con i Bambini e Fondazione A Chance In Life!. Il programma, della durata di quattro anni, coinvolge 21 partner distribuiti tra Puglia, Campania e Lazio e prevede attività educative, formative e di sostegno rivolte a minori e famiglie. Una parte dei costi per la ristrutturazione dell’imbarcazione Kala sono stati sostenuti anche del progetto “PYD Start”, oltre che da un contributo dell’associazione tarantina “Noi e Voi” che da anni collabora con l’associazione Salpiamo.

Kala rientra nelle iniziative sostenute attraverso il Progetto Carta Etica, con cui la banca destina risorse a interventi di solidarietà e inclusione sociale promossi da organizzazioni del Terzo Settore. Dopo il sequestro e la confisca, Kala torna così al servizio della collettività, con un programma che unisce il recupero di un bene sottratto alla criminalità, la prevenzione del disagio giovanile e la promozione della cultura della legalità attraverso la navigazione. Il recupero di Kala, inoltre, permette all’associazione Salpiamo di disporre stabilmente di un’imbarcazione per le proprie attività, superando la necessità di ricorrere a natanti messi occasionalmente a disposizione da armatori e associazioni sportive. La barca potrà essere utilizzata anche per altri progetti rivolti a minori in difficoltà, persone con disabilità e soggetti in condizioni di fragilità, ampliando le opportunità di partecipazione e riducendo i costi organizzativi.

L’associazione Salpiamo, infatti, ha al suo attivo numerose collaborazioni con diverse realtà del terzo settore e con istituzioni, tra queste il Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e Basilicata e con l’Ufficio Servizio Sociale Minorenni del Ministero della Giustizia (USMM) di Taranto con i quali, nell’ambito di diversi progetti, realizza percorsi rieducativi a favore di minori e di giovani adulti che si trovano, a diverso titolo, nel circuito della giustizia minorile o che, manifestando un disagio, si trovano in situazioni a rischio di devianza. L’associazione Salpiamo, in quanto socia dell’Unione Italiana Vela Solidale, partecipa a iniziative di carattere nazionale, come il progetto nazionale “Velando” promosso dal Ministro per le disabilità.

– foto ufficio stampa UniCredit –

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