CERIGNOLA (FOGGIA) (ITALPRESS) – Arrestato per detenzione di arma clandestina e sequestrata una Lamborghini Urus da oltre 300 mila euro. È il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza della Compagnia di Cerignola, nata dall’intuizione di un finanziere libero dal servizio.

Il militare ha notato un’auto simile a quella segnalata nei giorni precedenti per motivi investigativi e ha atteso il ritorno del conducente. Alla richiesta dei documenti, l’uomo è scappato a piedi per le vie del centro, ma è stato inseguito, raggiunto e portato in caserma.

Durante le perquisizioni, nell’auto è stato trovato un “jammer”, un disturbatore di frequenze radio vietato dalla legge, oltre a una pistola senza matricola: dagli accertamenti tecnici è emerso che era un’arma a salve modificata artigianalmente per sparare.

L’uomo è stato così arrestato e trasferito nel carcere di Foggia a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Gli ulteriori controlli sul suv di lusso hanno escluso che fosse rubato o frutto diretto di reato, ma hanno permesso di risalire a una persona sottoposta a misura di prevenzione personale antimafia che non aveva comunicato l’acquisto del mezzo, violando gli obblighi previsti.

Visto l’elevato valore del veicolo, i finanzieri hanno disposto il sequestro d’urgenza in vista della confisca.

-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-

(ITALPRESS).