SIRACUSA (ITALPRESS) – Si è spento questa mattina a 65 anni Sebastiano Lo Monaco, grande attore e regista siracusano, profondo conoscitore delle opere pirandelliane e della classicità. Ha dedicato la sua vita al teatro, interpretando innumerevoli ruoli e non disdegnando l’impegno civile con opere, ad esempio, come “Per non morire di mafia”. Ha diretto grandi realtà come il teatro “Pirandello” di Agrigento. Era malato da tempo.

Unanime il cordoglio del mondo della cultura. “E’ una grande perdita. Ciao Sebastiano”, commenta sui social il direttore del Parco della Valle dei Templi di Agrigento Roberto Sciarratta.

– foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

