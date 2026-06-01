Incendio in una palazzina nel Catanese, salvate due persone e una cagnolina

MISTERBIANCO (CATANIA) (ITALPRESS) – Momenti di apprensione nel primo pomeriggio a Misterbianco (Ct), dove un incendio è divampato all’interno di una palazzina di quattro piani situata in via Garibaldi. Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento al terzo piano dell’edificio, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, supportati da un’autobotte e da un’autoscala provenienti dalla sede centrale. Le squadre intervenute hanno lavorato per domare il rogo e mettere in sicurezza l’intero stabile, evitando che le fiamme si propagassero agli altri appartamenti. Durante le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo due persone residenti al piano superiore, rimaste bloccate a causa del fumo che aveva invaso parte dell’edificio. I due occupanti sono stati affidati al personale sanitario del 118, presente sul posto per le verifiche e le cure del caso.

Tra i protagonisti del salvataggio anche Lilly, una cagnolina che si trovava all’interno dell’appartamento interessato dall’incendio. L’animale, che aveva inalato una notevole quantità di fumo, è stato recuperato dai soccorritori e successivamente affidato alle cure dei veterinari, che ne hanno disposto il trasferimento in una struttura specializzata per ricevere l’assistenza necessaria. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse con la messa in sicurezza dell’edificio. Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato il rogo: gli accertamenti sono attualmente in corso da parte delle autorità competenti. Sul luogo dell’intervento erano presenti anche i militari dell’Arma dei Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale, che hanno collaborato alla gestione dell’emergenza e alla sicurezza dell’area interessata.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).