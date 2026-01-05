Ministero Esteri, Cina sostiene Consiglio sicurezza ONU su riunione d’emergenza per operazione USA in Venezuela

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina sostiene il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella convocazione di una riunione d’emergenza in merito all’azione militare degli Stati Uniti in Venezuela e appoggia il Consiglio nello svolgimento del proprio ruolo, in conformità con le sue responsabilità, ha dichiarato lunedì il portavoce del ministero cinese degli Esteri Lin Jian durante un briefing con la stampa a Pechino.

Lin ha osservato che la Cina è pronta a lavorare con la comunità internazionale per difendere con fermezza la Carta delle Nazioni Unite, tutelare il limite invalicabile della moralità internazionale e salvaguardare equità e giustizia internazionali.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite lunedì terrà una riunione d’emergenza sull’operazione degli Stati Uniti in Venezuela, ha riferito sabato a Xinhua la presidenza del Consiglio.

(ITALPRESS).