Milano-Cortina: la Cina vince l’argento nel curling paralimpico a squadre miste (1)

CORTINA D’AMPEZZO (XINHUA/ITALPRESS) – I cinesi Zhang Qiang, Li Nana, Zhang Mingliang, Chen Jianxin e Wang Haitao (da sinistra a destra), medaglie d’argento, festeggiano durante la cerimonia di premiazione della gara a squadre miste di curling in carrozzina ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, a Cortina d’Ampezzo, il 14 marzo 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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