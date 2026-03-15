Milano-Cortina: la Cina è medaglia d’oro nella staffetta mista di fondo paralimpico

TESERO (XINHUA/ITALPRESS) – La squadra cinese medaglia d’oro, la squadra tedesca medaglia d’argento e la squadra norvegese medaglia di bronzo posano per le foto durante la cerimonia di premiazione della staffetta mista 4×2,5 km di sci di fondo paralimpico ai Giochi Paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, a Tesero, il 14 marzo 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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