Milano-Cortina: i pattinatori Ning e Zhang saranno i portabandiera della Cina alla cerimonia d’apertura

MILANO (ITALPRESS) – Il Ning Zhongyan (pattinaggio di velocità) e Zhang Chutong (short track) saranno i portabandiera della Cina alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, come annunciato mercoledì dalla delegazione cinese.

Ning, 26 anni, ha conquistato numerose medaglie in Coppa del Mondo dal 2019. Ha ottenuto tre ori nella sprint a squadre maschile, nei 1.000 metri e nei 1.500 metri ai Giochi asiatici invernali 2025, ed è arrivato quinto nei 1.000 metri maschili ai Giochi olimpici invernali di Pechino 2022.

Zhang, 22 anni, ha conquistato il bronzo nella staffetta femminile dei 3.000 metri alle Olimpiadi invernali di Pechino e ha ottenuto l’oro nella stessa prova ai Giochi asiatici invernali 2025.

La cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina è in programma venerdì allo Stadio San Siro di Milano.

La delegazione cinese conta 286 membri, tra cui 126 atleti. Un totale di 67 atleti farà il proprio debutto olimpico a Milano Cortina.

