Il fioretto azzurro trionfa a Istanbul, oro per Macchi e Favaretto in Coppa del Mondo

ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Il fioretto azzurro vince tutto nelle due gare individuali della Coppa del Mondo di Istanbul, dove risuona solo l’Inno di Mameli. Filippo Macchi trionfa nella prova maschile, battendo nell’assalto decisivo il russo Barannikov (15-8) e svettando in cima a un podio su cui salgono, sul terzo gradino, anche Tommaso Marini e Giuseppe Franzoni, mentre Martina Favaretto conquista la competizione femminile superando in un super-derby di finale all’ultima stoccata, per 15-14, la capitana Arianna Errigo, seconda classificata. Bottino di giornata per il gruppo del ct Simone Vanni: due ori, un argento e due bronzi.

Sesto podio in Coppa del Mondo e seconda vittoria in carriera per uno scatenato Filippo Macchi, tornato a primeggiare a modo suo. La grande cavalcata del pisano delle Fiamme Oro è iniziata con i successi sul giapponese Matsuyama (15-8) e sullo statunitense Chamley-Watson (15-8), poi la prova di forza per 15-11 contro il campione del mondo in carica Chun Yin Ryan Choi, portacolori di Hong Kong, che ha portato il 24enne toscano nei “top 8”, prima che il netto 15-3 sull’americano Olivares gli consegnasse la certezza del podio. In semifinale Macchi ha vinto il derby azzurro con Tommaso Marini (15-4), approdando così all’ultimo atto contro il russo Egor Barannikov. In finale l’azzurro ha subito tracciato un solco tra sé e l’avversario, prendendo il comando dell’assalto fin dalle prime stoccate e andando a chiudere, a braccia alzate, con il punteggio di 15-8.

Per il doppio argento olimpico di Parigi è uno splendido ritorno alla vittoria, una primavera dopo il trionfo nel Grand Prix di Lima 2025. Primo podio in questa stagione, ed è il 13° nella sua carriera, per Tommaso Marini. L’anconetano delle Fiamme Oro è stato protagonista di un percorso esaltante in cui, fino alle semifinali, nessun avversario è riuscito ad arrivare in doppia cifra: il campione mondiale di Milano 2023, infatti, ha battuto l’hongkonghese Ho (15-7), il canadese Budovskyi (15-4), lo statunitense Itkin (15-8) e il giapponese Imura (15-7), ritrovando una medaglia tanto attesa. Che è stata di bronzo per Marini, superato in semifinale dall’amico e compagno di squadra Filippo Macchi (15-4). Un terzo posto molto importante per il 26enne marchigiano proprio all’alba del momento clou della stagione. Al fianco di Marini, ecco la rivelazione Giuseppe Franzoni, al primo podio assoluto in Coppa del Mondo. Reduce dall’argento a squadre agli Europei Under 23 di Cagliari, e proveniente ovviamente dalle qualificazioni del giovedì, il 22enne delle Fiamme Gialle ha superato uno dopo l’altro lo spagnolo Llavador (15-12), l’ungherese Toth (15-10) e il campione europeo Guillaume Bianchi in un derby azzurro vinto all’ultima stoccata (15-14). Nei quarti, il finanziere romano ha coronato il sogno di una medaglia battendo 15-11 il britannico Jaimie Cook. La sconfitta, a testa alta, contro il russo Barannikov (15-12) ha decretato il bronzo di Franzoni. Si è fermato sulla soglia dei “top 8”, perdendo il derby azzurro con Franzoni, Guillaume Bianchi che ha chiuso 10°, mentre hanno concluso al 21° posto Giulio Lombardi, 27° Tommaso Martini, 42° Edoardo Luperi e 58° Damiano Rosatelli.

È stata finale tutta azzurra, invece, nella gara di fioretto femminile, dove Martina Favaretto ha infilato il suo secondo oro consecutivo dopo quello del Cairo, il terzo in questa stagione. La strada verso il 19° podio in Coppa del Mondo per la 24enne di Noale è stata costellata di derby azzurri: prima la vittoria su Elena Tangherlini (15-7), quindi, dopo aver eliminato la francese Blaze (15-4), i successi su Carlotta Ferrari (15-8) negli ottavi e su Anna Cristino (15-10) nei quarti, che hanno dato alla fiorettista veneta delle Fiamme Oro la certezza della medaglia. In semifinale Martina Favaretto ha imposto la sua legge battendo per 15-4 la russa Vladislava Peniushkina, arrivando così all’ultima sfida tutta italiana, contro la capitana Arianna Errigo. Qui, in un match combattuto fino all’ultima stoccata, Favaretto ha esultato per il 15-14 che le ha consegnato l’11^ vittoria in carriera. A proposito di numeri, si aggiorna ancora la storia infinita di Arianna Errigo in Coppa del Mondo: 63^ medaglia nel circuito per la super-campionessa dei Carabinieri, premio a un altro percorso eccezionale. Per Ary, oggi, il 15-7 sulla francese Audibert, il 15-6 sulla tedesca Ebert, poi l’ottavo di finale vinto 15-9 nel derby contro l’amica Alice Volpi, prima d’imporsi 15-14 sulla statunitense Carolina Stutchbury e volare così sul podio.

La capitana del fioretto azzurro, ovviamente, non si è accontentata: ha dominato in semifinale 15-5 la francese Pauline Ranvier e in finale ha combattuto fino all’ultima stoccata contro Martina Favaretto, arrendendosi solo sul 15-14 e chiudendo così con la piazza d’onore l’ennesima gara da applausi. La splendida prova di gruppo delle fiorettiste del ct Vanni è raccontata anche dalla presenza di altre quattro azzurre tra le “top 16”, risultati che per qualsiasi altro Paese meriterebbero note di rilievo e che invece finiscono per sembrare “contorno” solo perché al cospetto di così tante medaglie. Un’altra ottima prestazione, chiusa ai piedi del podio, per Anna Cristino, 5^ classificata dopo lo stop nei quarti di finale contro Martina Favaretto. Nel turno degli ottavi, invece, si sono fermate Martina Batini (9^, battuta per due stoccate da Stutchbury), Alice Volpi (13^, superata nel derby da Arianna Errigo) e Carlotta Ferrari (16^, anche lei frenata da una sfida tutta in casa Italia, con Favaretto). A seguire: 20^ Martina Sinigalia, 27^ Francesca Palumbo, 38^ Matilde Molinari, 49^ Aurora Grandis e 63^ Elena Tangherlini. Domani la tappa di Coppa del Mondo di fioretto a Istanbul si concluderà con le due gare a squadre. Nella competizione femminile l’Italia sarà in pedana con Arianna Errigo, Martina Favaretto, Martina Batini e Anna Cristino; nella prova maschile, invece, il quartetto azzurro sarà composto da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Giulio Lombardi.

E domani, nella notte e mattinata italiana, si gareggia anche a Incheon per il Grand Prix di sciabola. In pedane, nei tabelloni principali, tra le donne Michela Battiston, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Carlotta Fusetti, Chiara Mormile, Mariella Viale, Manuela Spica, Martina Criscio e Francesca Romana Lentini; tra gli uomini Luca Curatoli, Pietro Torre, Matteo Neri, Michele Gallo, Cosimo Bertini e Marco Mastrullo.

– Foto ufficio stampa Federscherma –

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