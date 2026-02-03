Milano-Cortina: Han Mei e Ning Zhongyan si allenano in vista dell’esordio ai Giochi

MILANO (XINHUA/ITALPRESS) – L’allenatore di pattinaggio di velocità cinese Johan De Wit ha espresso fiducia nei suoi atleti Han Mei e Ning Zhongyan dopo la loro prima sessione di allenamento sul ghiaccio olimpico, lunedì, in vista dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026.

“Sono soddisfatto al 100% del lavoro con entrambi”, ha dichiarato De Wit. “Ci siamo stabilizzati tra i migliori al mondo e sono davvero contento dei risultati. Spero davvero che qui alle Olimpiadi si prestino alle migliori gare della loro carriera”.

Su invito della campionessa olimpica giapponese Miho Takagi, Han e Ning si sono uniti nel 2023 al gruppo internazionale di allenamento guidato da De Wit per prepararsi ai Giochi di Milano-Cortina.

Due volte atleta olimpionico, Ning ha chiuso al terzo posto la classifica generale della Coppa del mondo dei 1.500 metri maschili in questa stagione, arrivando a Milano-Cortina 2026 come uno dei principali candidati al podio.

De Wit ha sottolineato i notevoli progressi nelle prestazioni di Ning negli ultimi tre anni, evidenziandone la crescente costanza.

“In passato Ning a volte era veloce, ma spesso non saliva sul podio”, ha spiegato l’allenatore olandese. “Ora è sul podio [quasi] in ogni gara. La sua stabilità è molto più elevata. Ed è più veloce che mai”.

L’allenatore ha espresso un giudizio simile anche su Han, osservando che anche il suo livello “è migliorato molto”.

Lo statunitense Jordan Stolz e l’olandese Femke Kok hanno dominato le recenti tappe della Coppa del mondo, ma De Wit ha spiegato di invitare i suoi atleti a ignorare i curriculum degli avversari.

“Ci concentriamo solo su noi stessi, non sugli altri”, ha affermato De Wit, che ha evitato di fissare obiettivi di medaglia specifici per Han e Ning.

