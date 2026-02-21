Milano-Cortina: Coventry, “Un grande successo, superate aspettative di tutti”

MILANO (XINHUA/ITALPRESS) – Venerdì la presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) Kirsty Coventry ha elogiato i Giochi invernali di Milano-Cortina definendoli “di grande successo”, affermando che l’evento ha “superato le aspettative di tutti”.

Coventry, alla sua prima esperienza olimpica come presidente del CIO, ha rilasciato le dichiarazioni in una conferenza stampa a due giorni dalla conclusione dei Giochi.

“Non credo si possa lasciare questi Giochi senza sentirsi ispirati da ciò che abbiamo visto sul campo di gara”, ha dichiarato. “Voglio davvero ringraziare il team di Milano Cortina 2026 in tutte le sedi, e tutti i volontari”.

Coventry ha sottolineato il tempo trascorso nelle sedi di montagna, descrivendo il contesto come l’emblema di una vera esperienza dei Giochi Invernali.

“Ho trascorso gli ultimi due giorni in montagna sotto la neve, e si sentiva davvero l’atmosfera autentica dei Giochi Olimpici Invernali”, ha detto.

I Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina si sono svolti in diverse località dell’Italia settentrionale, tra cui Milano e la località montana di Cortina d’Ampezzo.

Nonostante alcune lamentele per la distribuzione su più sedi, Coventry ha sottolineato che l’edizione 2026 ha dimostrato un nuovo modo di organizzare i Giochi Invernali, in particolare in termini di sostenibilità e di utilizzo di più sedi.

“Questi Giochi sono davvero di successo in un nuovo modo di fare le cose, in un modo sostenibile di fare le cose, in un modo che penso molti credevano forse non potessimo fare, o non potesse essere fatto bene”, ha affermato Coventry.

“È stato fatto estremamente bene e ha superato le aspettative di tutti”.

Coventry ha inoltre condiviso i riscontri degli atleti che hanno gareggiato a Cortina, osservando che alcuni hanno ritenuto che la loro esperienza della cerimonia di apertura sia stata persino più intima e memorabile rispetto all’ingresso nello stadio iconico di Milano San Siro.

“Ho avuto l’opportunità di andare in tutte le sedi e gli atleti sono estremamente felici”, ha detto. “Sono felici perché l’esperienza che sia il team di Milano Cortina 2026 sia il mio team hanno offerto loro è stata la stessa”.

Coventry ha attribuito il merito agli organizzatori per aver ascoltato i riscontri della Commissione Atleti del CIO, in particolare nell’assicurare che i concorrenti godessero di un’esperienza coerente nonostante la distribuzione geografica dei Giochi.

“Devo ringraziare il team di Milano Cortina 2026 per aver ascoltato la nostra Commissione Atleti, che voleva che le esperienze nelle diverse sedi fossero esattamente le stesse”, ha aggiunto.

Guardando al futuro, Coventry ha affermato che il CIO analizzerà i dati dopo i Giochi per valutare cosa ha funzionato e cosa potrebbe essere migliorato, ma ha sottolineato che Milano Cortina 2026 ha già fissato un solido punto di riferimento.

“Guardiamo sempre ai dati dopo i Giochi, per vedere cosa ha funzionato e cosa no”, ha detto. “Ma questi Giochi hanno davvero avuto successo nel mostrare un nuovo e sostenibile modo di fare le cose”.

