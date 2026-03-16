CORTINA D’AMPEZZO (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente del Comitato paralimpico internazionale (IPC), Andrew Parsons, ieri ha dichiarato chiusi i Giochi paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026.

La cerimonia di chiusura, a tema “Italian Souvenir”, si è svolta al Cortina Curling Olympic Stadium, sede storica che ospitò le Olimpiadi invernali del 1956 e che è tornata sul palcoscenico olimpico e paralimpico nel 2026, a distanza di sette decenni.

I Giochi si sono ufficialmente aperti il 6 marzo e hanno proposto 79 competizioni in sei discipline sportive, distribuite in tre cluster di gara. Lo sci alpino paralimpico, lo snowboard paralimpico e il curling in carrozzina si sono svolti a Cortina. Il biathlon paralimpico e lo sci di fondo paralimpico si sono disputati in Val di Fiemme, mentre l’hockey su ghiaccio paralimpico si è svolto a Milano.

Con oltre 600 atleti di 55 delegazioni, le Paralimpiadi invernali 2026 hanno segnato il 50esimo anniversario dell’edizione inaugurale del 1976. È stata anche la prima volta che i Giochi sono tornati in Italia da Torino 2006.

“Questi Giochi paralimpici invernali sono stati un successo da record. Le più grandi e più belle Paralimpiadi invernali, con il maggior numero di atleti, nazioni e donne e una copertura globale televisiva e digitale più ampia che mai”, ha affermato Parsons nel suo discorso di chiusura.

“Ogni gara e ogni partita hanno raccontato una storia, una storia di resilienza e una di possibilità. Una storia che continuerà a ispirare a lungo, anche dopo la chiusura di questi Giochi. Il cambiamento parte dallo sport e il vero potere di questi Giochi va ben oltre la competizione”, ha aggiunto il presidente.

La Cina ha chiuso in testa al medagliere con 15 ori, 13 argenti e 16 bronzi, firmando la sua migliore prestazione di sempre in una Paralimpiade invernale disputata all’estero. Gli Stati Uniti, secondi, hanno vinto 13 ori, 5 argenti e 6 bronzi, seguiti dalla Russia al terzo posto con 8 ori, un argento e 3 bronzi. L’Italia, Paese ospitante, ha chiuso quarta con 7 ori, 7 argenti e 2 bronzi.

“Mentre la fiamma paralimpica si spegne, lo spirito che rappresenta non svanisce. Torna a casa con ogni atleta, ogni spettatore e ogni telespettatore, ciascuno di loro questa sera ispirato da questi giorni straordinari”, ha affermato Parsons.

La cerimonia ha anche ripercorso i momenti più emozionanti dei Giochi e ha reso omaggio agli organizzatori, ai volontari e a tutti i partecipanti. La bandiera paralimpica è stata consegnata agli organizzatori dei Giochi olimpici invernali delle Alpi francesi 2030.

“Invito gli atleti paralimpici di tutto il mondo a ritrovarsi nuovamente tra quattro anni sulle Alpi francesi, quando, ancora una volta, lo sport paralimpico trasformerà il mondo”, ha affermato Parsons.

(ITALPRESS).