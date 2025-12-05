Milano-Cortina 2026: l’arrivo a Roma della fiamma olimpica (2)

ROMA (XINHUA/ITALPRESS) – La tennista e campionessa olimpica italiana Jasmine Paolini (a sinistra) e Giovanni Malagò, presidente del comitato organizzatore di Milano-Cortina, scendono dalla scaletta con una lanterna che contiene la fiamma dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 all’aeroporto di Fiumicino, a Roma, in Italia, il 4 dicembre 2025. La fiamma olimpica è arrivata qui nel pomeriggio di giovedì, segnando l’inizio di una serie di eventi per la staffetta della torcia.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
