Milano-Cortina 2026: la Cina è bronzo nell’inseguimento a squadre maschile di pattinaggio velocità (4)

MILANO (XINHUA/ITALPRESS) – Gli atleti cinesi Liu Hanbin, Wu Yu, Li Wenhao e Ning Zhongyan mordono le loro medaglie dopo la cerimonia di premiazione della gara di inseguimento a squadre maschile di pattinaggio di velocità ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, il 17 febbraio 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
