Milano-Cortina 2026: la Cina è bronzo nell’inseguimento a squadre maschile di pattinaggio velocità (3)

MILANO (XINHUA/ITALPRESS) – La squadra dell’Italia (oro), quella degli Stati Uniti (argento) e quella della Cina (bronzo) posano per le foto durante la cerimonia di premiazione dell’inseguimento a squadre maschile di pattinaggio di velocità tra Cina e Paesi Bassi ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, il 17 febbraio 2026.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

