Milano-Cortina 2026: la Cina è bronzo nell’inseguimento a squadre maschile di pattinaggio velocità (2)

MILANO (XINHUA/ITALPRESS) – La squadra dell’Italia (oro), quella degli Stati Uniti (argento) e quella della Cina (bronzo) si scattano un selfie durante la cerimonia di premiazione dell’inseguimento a squadre maschile di pattinaggio di velocità tra Cina e Paesi Bassi ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, il 17 febbraio 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]