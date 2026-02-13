Milano Cortina 2026: il cinese Sun Long vince l’argento nei 1.000 m maschili di short track

MILANO (XINHUA/ITALPRESS) – Il pattinatore cinese di short track Sun Long ha conquistato, nella serata di giovedì, la medaglia d’argento nei 1.000 metri maschili ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, ottenendo la prima medaglia olimpica della sua carriera.

Il due volte atleta a cinque cerchi ha fermato il cronometro a 1:24.565, 0,028 secondi in più rispetto all’olandese Jens van’t Wout. Il sudcoreano Rim Jong-un ha conquistato il bronzo con 1:24.611.

“Mi sono semplicemente detto di restare concentrato e affrontare un round alla volta”, ha dichiarato Sun, trattenendo le lacrime. “Non pensavo a conquistare una medaglia in particolare. Mi sono concentrato sul mantenere una posizione favorevole e ridurre al minimo i miei errori”.

La medaglia è arrivata due giorni dopo che un errore di Sun nella staffetta mista aveva relegato la Cina al quarto posto, un risultato che ha ammesso essere stato difficile da accettare.

“Non è facile riprendersi in così poco tempo”, ha dichiarato Sun. “Ma nessuno nella squadra mi ha incolpato. Tutti sapevano che stavo cercando di creare un’opportunità di sorpasso. È stata una giornata lunga e difficile. Tuttavia, la competizione non ti aspetta. Una volta finita, devi andare avanti e concentrarti sulla gara successiva”.

