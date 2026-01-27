PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha annunciato martedì la propria delegazione per i prossimi Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, composta da 286 membri, di cui 126 atleti.

Con un’età media di 25 anni, la squadra sarà guidata dai campioni olimpici in carica Gu Ailing nello sci freestyle e Su Yiming nello snowboard.

A loro si uniranno veterani come la pattinatrice di short track Fan Kexin, la sciatrice freestyle Xu Mengtao e la coppia di pattinaggio artistico Sui Wenjing e Han Cong, tutti medaglia d’oro in casa a Pechino 2022, dove la Cina ha conquistato 15 medaglie, tra cui nove ori.

I Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 si terranno dal 6 al 22 febbraio, con 116 competizioni in 16 discipline.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).