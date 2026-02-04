Milano-Cortina 2026: delegazione cinese arriva a Cortina per i Giochi (2)

CORTINA D’AMPEZZO (XINHUA/ITALPRESS) – Gli atleti cinesi Shi Yaolong, Ding Yunda e Sun Kaizhi (da sinistra a destra) posano per delle foto presso il Villaggio olimpico e paralimpico di Cortina d’Ampezzo in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 a Cortina d’Ampezzo, in Italia, il 3 febbraio 2026
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
