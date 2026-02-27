PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’atleta paralimpico cinese di hockey su ghiaccio Wang Zhidong tiene un discorso durante la cerimonia di presentazione della delegazione cinese per i prossimi Giochi paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026 a Pechino, il 27 febbraio 2026. I Giochi si svolgeranno dal 6 al 15 marzo, con 79 competizioni che prevedono l’assegnazione di medaglie in sei discipline sportive.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
