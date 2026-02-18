Milano Cortina 2026: bronzo per la Cina nell’inseguimento a squadre maschile di pattinaggio velocità

MILANO (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha battuto i Paesi Bassi nella finale B dell’inseguimento a squadre maschile di pattinaggio di velocità, vincendo la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.
Liu Hanbin, Wu Yu e Li Wenhao hanno fermato il cronometro a 3’41″38, ottenendo il miglior risultato della Cina in questa specialità.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
