Milano Cortina 2026: accensione della torcia olimpica a Olimpia (1)

OLIMPIA (GRECIA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’attrice Mary Mina (a destra, in primo piano), nel ruolo dell’antica Sacerdotessa greca, passa la fiamma al primo tedoforo, il canottiere greco Petros Gkaidatzis (a sinistra, in primo piano), durante la cerimonia di accensione della fiamma olimpica per i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, ad Antica Olimpia, in Grecia, il 26 novembre 2025
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
